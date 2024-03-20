Milletvekili Cıngı, Yabancı Öğrencilerle bir araya geldi

Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın ortaklaşa organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetleri kapsamında yürütülen Tecrübe Paylaşımı ve Liderlik dersinde bu hafta AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında devam eden Tecrübe Paylaşımı ve Liderlik dersinde öğrencilere iş hayatı ve siyaset hayatındaki tecrübelerini anlattı. İş hayatında ve siyaset alanında kendilerini geliştirmek ve yetiştirmek isteyen öğrencilere bu konularda çeşitli tavsiyelerde ve nasihatlerde bulundu.