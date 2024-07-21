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Anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil göle düşüp kayboldu

Adana'da anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil köprüden düşerek Seyhan Baraj Gölü'nde kayboldu. Aileyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil göle düşüp kayboldu
Kayseri GündemEditör

Adana’da anne, baba ve iki çocuklarının bulunduğu otomobil köprüden düşerek Seyhan Baraj Gölü’nde kayboldu. Aileyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Aydoğmuş’un kullandığı otomobil Çatalan Batı Köprüsüne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi. Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı. Düşen otomobildeki arama çalışmaları hala devam ediyor. Otomobilde sürücü Aydoğmuş ile 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş’un olduğu öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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