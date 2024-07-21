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Kırşehir'de dağcılar, 3 bin 560 metrelik Eznevit Zirvesi'ne tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin 2024 yılındaki planlı ikinci il dışı faaliyeti olan Eznevit Zirve tırmanışı, Kırşehir'den 4 dağcı tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Kırşehir'de dağcılar, 3 bin 560 metrelik Eznevit Zirvesi'ne tırmandı
Kayseri GündemEditör

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği’nin 2024 yılındaki planlı ikinci il dışı faaliyeti olan Eznevit Zirve tırmanışı, Kırşehir’den 4 dağcı tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Kırşehir dağcılığı açısından ayrı bir öneme sahip olan tırmanış, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve dağcıların tamamının Kırşehir’den olduğu ilk resmi 3 bin metre üzeri tırmanış oldu. Dağcılar; Aladağlar Milli Parkı Emli Vadisi’nde ’Sarı Mehmedin Yurdu’ olarak bilinen mevkide 3 gün 2 gece süreyle kamp yaptı.

Zirve noktasında bayrağı bulunmayan direğe bayrak çeken dağcılar, zirve defterini imzaladıktan sonra saat 17.30’da Güney Çarşak Rotası’ndan dönüşe geçtiler.

İHA
Kayseri Gündem

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