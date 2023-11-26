Annesinin böbreği sayesinde hayata tutundu

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan Yener Yeter; 9 yıl önce annesinin verdiği böbrek sayesinde hayata tutunurken; nakil sayesinde yeniden hayaller kurarak bunları gerçekleştirdiğini söyledi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nda görevli Yener Yeter; 2014 yılında böbrek nakli oldu. Ölümü beklerken annesinden alınan böbreğin kendisine nakledilmesiyle hayata tutunduğunu aktaran Yeter; "2014 yılının Aralık ayında böbrek nakli oldum. Nakilden sonra memur olarak atandım. Daha önce yönetici olarak bir fabrikada çalışıyordum. böbrek hastası olduktan sonra işi bırakmak zorunda kaldım. Bütün birikimimi bu süreçte harcadım. Annemin böbreğini vermekte ısrar etmesi üzerine 2014 yılında nakil oldum. Şuanda aileme, vatana, millete faydalı bir birey olarak çalışıyorum. Annemin böbrek vermesi ve sağlık çalışanlarının bilgi ve becerisi sonucu hayata döndürüldüm" dedi.

"Annem şuan 76 yaşında, sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor"

Organ nakli konusunda insanların çekinceleri olduğunu ancak aradan 9 yıl geçmesine rağmen böbreği alınan annesinin herhangi bir sağlık probleminin olmadığını aktaran Yeter; "Normal hayatıma devam edebiliyorum, sağlıklı insanlar gibi her türlü konfora sahibim. Annem bana böbreğini verdiğinde 67 yaşındaydı, şuanda 76 yaşında. Herhangi bir ilaç kullanmıyor, herhangi bir rahatsızlığı bulunmuyor, her işini kendisi yapabilecek durumda. Bu konuda tereddütler yaşanıyor, özellikle canlı nakillerde. İşin açıkçası ben de başta istememiştim, annemin rahatsızlığı olur diye. Öyle bir şey yaşamadı, hiçbir ilaç kullanmıyor ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de organ nakli sayısının düşük olduğunu ancak korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını aktararak vatandaşlara mesaj veren Yener Yeter; "Kadavra naklinde çok düşük bir seviyedeyiz. Bunu biliyoruz. Canlı nakillerde de tereddüt yaşayan kişileri tanıyorum. böbrek tuttuğu halde vermek istemeyenler var. Özellikle verici için ameliyat çok ağır bir ameliyat değil. Sağlıklarından da hiçbir şey kaybetmiyorlar. Bütün hayallerin bitmişken, açıkçası ölümü beklerken organ nakliyle capcanlı karşınızdayım. Hayata döndüm, hayaller kurdum. Hayallerimi de gerçekleştiriyorum" diye konuştu.