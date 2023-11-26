Kayseri'de 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında bekar evinde meydana gelen ve 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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  • 26.11.2023 11:14
  • Güncelleme: 26.11.2023 12:59
Kayseri'de 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında bekar evinde meydana gelen ve 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Muhammed Alhalaf ile kardeşi Ahmet Alhalaf tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet büro Amirliği ekipleri, kısa sürede katil zanlısı H.E. (21) ile birlikte olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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İHA

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