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Antika Pazarı, meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve Talas'ın vazgeçilmezleri arasına giren 'Antika Pazarı' kendi gününde ve kendi yerinde antika eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Antika Pazarı, meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve Talas’ın vazgeçilmezleri arasına giren ‘Antika Pazarı’ kendi gününde ve kendi yerinde antika eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana gerek şehir içinden gerekse şehir dışından çok sayıda antika sever ile koleksiyonerin buluştuğu pazar, bu hafta sonu da yine renkli görüntülere sahne olacak. Antika Pazarı, 9 Haziran Pazar günü her yaştan insanı misafir edecek.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler, alıcısıyla buluşacak.

Antika Pazarı, meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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