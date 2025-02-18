Antrenör babanın şampiyon evlatları

Hatice ve Oğuz Kağan Demirci Türkiye Şampiyonu, Mihrimah Demirci ise 3.lük elde etti. Antrenör babaları Bahri Demirci konuyla ilgili, “Çocuklarımı spora alıştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için bu branşa başlattım. Daha sonra eğitimlerimiz ve antrenmanlarımız sürecinde yetenekli olduklarını da gördüm. Geçen yıl ve bu yıl Türkiye şampiyonasına katıldık. Bu sene 2 tane Türkiye şampiyonu, bir de 3. çıkardık. 1 yıl boyunca azimli bir şekilde antrenman yaptık, bu çalışma neticesinde çocuklarım daha çok gelişti ve Türkiye şampiyonluğunu hak ettiler” dedi.

Kayseri’de 3 kardeş olan Hatice, Mihrimah ve Oğuz Kağan Demirci, antrenör babaları Bahri Demirci ile şampiyonalara hazırlanıyor. Bu kapsamda 3 kardeş Yalova’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda derece elde etti. Hatice ve Oğuz Kağan Demirci Türkiye Şampiyonu olurken Mihrimah Demirci ise 3.lük elde etti.

‘1 YIL BOYUNCA AZİMLE ÇALIŞTIK’

Antrenör baba Bahri Demirci, “2007 yılında spor yapmaya başladım. 2014 yılına kadar aktif olarak dövüştüm daha sonra antrenörlük belgesini alıp çeşitli dallarda sporcular yetiştirdim. Çocuklarımı spora alıştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için bu branşa başlattım. Daha sonra eğitimlerimiz ve antrenmanlarımız sürecinde yetenekli olduklarını da gördüm. Geçen yıl ve bu yıl Türkiye şampiyonasına katıldık. Bu sene 2 tane Türkiye şampiyonu, bir de 3. çıkardık. 1 yıl boyunca azimli bir şekilde antrenman yaptık, bu çalışma neticesinde çocuklarım daha çok gelişti ve Türkiye şampiyonluğunu hak ettiler” şeklinde konuştu.

Hatice Demirci ise, “Sporu çok seviyorum, bu branşı da sevdik ve başladık. 6 yaşımdan beri yapıyorum ve çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Mihrimah Demirci de şunları söyledi: “8 yaşındayım spora devam edeceğim. 4 yaşında başladım ve güzel hissettiriyor. İlk başlarda korkmuştum ama sonra alıştım.”