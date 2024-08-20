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  • Apartmanın 2.katında çıkan yangın kontrol altına alındı 

Apartmanın 2.katında çıkan yangın kontrol altına alındı 

Kayseri Eskişehir bağlarında bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 

Apartmanın 2.katında çıkan yangın kontrol altına alındı 

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi’nde bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangında yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrası belli olacak.

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