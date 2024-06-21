Apartmanın birinci katında yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartmanın birinci katında yangın
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Örnek Sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katındaki yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartmanın birinci katında yangın
Apartmanın birinci katında yangın
Apartmanın birinci katında yangın
Apartmanın birinci katında yangın
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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