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Araç koltuğunda motosiklet taşıyan sürücüye 2 bin 886 lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan 'Güvenli Taşımacılık' konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Bahse konu olan araç tespit edilerek araç sürücüsüne 2 bin 886 lira para cezası uygulandı.

Araç koltuğunda motosiklet taşıyan sürücüye 2 bin 886 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan "Güvenli Taşımacılık” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Bahse konu olan araç tespit edilerek araç sürücüsüne 2 bin 886 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

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