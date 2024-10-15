Araç koltuğunda motosiklet taşıyan sürücüye 2 bin 886 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan "Güvenli Taşımacılık” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Bahse konu olan araç tespit edilerek araç sürücüsüne 2 bin 886 lira para cezası uygulandı.