Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de aracıyla kente uyuşturucu getireceği tespit edilen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Aracın özel bölmesinde 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de aracıyla kente uyuşturucu getireceği tespit edilen şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Aracın özel bölmesinde 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik analiz çalışması başlatıldı. M.A. (44) isimli şahsın aracıyla kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada özel bölme içerisinde 10 kilo 705 gram uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından bulunan uyuşturucuya el konulurken, yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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