Arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu

Pınarbaşı ilçesine AFAD, ANDA ile Gökbörü Arama Kurtarma Ekibi ise 5 kişilik bir ekiple bölgeye ulaştı. Zorlu hava koşullarına rağmen mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemenin güçleştiği bölgede, kurtarma ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşları güvenli noktalara ulaştırdı.

Gökbörü Arama Kurtarma Ekibi, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır olduklarını belirterek, vatandaşların kış şartlarında dikkatli olması gerektiğini vurguladı.