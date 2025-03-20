Arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kalan vatandaşlar ve sürücüler için AFAD, Gökbörü Arama Kurtarma, ANDA ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Pınarbaşı ilçesine AFAD, ANDA ile Gökbörü Arama Kurtarma Ekibi ise 5 kişilik bir ekiple bölgeye ulaştı. Zorlu hava koşullarına rağmen mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemenin güçleştiği bölgede, kurtarma ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşları güvenli noktalara ulaştırdı.
Gökbörü Arama Kurtarma Ekibi, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır olduklarını belirterek, vatandaşların kış şartlarında dikkatli olması gerektiğini vurguladı.