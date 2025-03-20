  • Haberler
  • Gündem
  • Arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu

Arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kalan vatandaşlar ve sürücüler için AFAD, Gökbörü Arama Kurtarma, ANDA ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama kurtarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu

Pınarbaşı ilçesine AFAD, ANDA ile Gökbörü Arama Kurtarma Ekibi ise 5 kişilik bir ekiple bölgeye ulaştı. Zorlu hava koşullarına rağmen mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemenin güçleştiği bölgede, kurtarma ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşları güvenli noktalara ulaştırdı.
Gökbörü Arama Kurtarma Ekibi, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır olduklarını belirterek, vatandaşların kış şartlarında dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TBMM'den Google'a Tepki: 'Algoritma Değişiklikleri Medya Özgürlüğünü Tehdit Ediyor'
TBMM’den Google’a Tepki: "Algoritma Değişiklikleri Medya Özgürlüğünü Tehdit Ediyor"
Şirket Kasasını 'Kendi Cebi' Gibi Görenler Dikkat!
Şirket Kasasını "Kendi Cebi" Gibi Görenler Dikkat!
Kayseri'de eğitime 1 gün ara verildi
Kayseri'de eğitime 1 gün ara verildi
HES Kablo ve Erciyes Çelik'ten açıklama: 'Bu eylem kanun dışı'
HES Kablo ve Erciyes Çelik’ten açıklama: ‘Bu eylem kanun dışı’
FETÖ üyesi ihraç imam yakalandı
FETÖ üyesi ihraç imam yakalandı
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yollar bildirildi
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle trafiğe kapalı yollar bildirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!