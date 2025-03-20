Gasp, silahlı tehdit ve ikamet kurşunlama olayında 3 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile; Talas’ta meydana gelen “Şüpheli şahıslarca bir ikamette gerçekleştirilen Gasp (Yağma), Silahlı Tehdit ve İkamet Kurşunlama” olayı ile ilgili olarak şüphelilerin saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.Ü. (28), E.Ü. (21) ve İ.K. (22) suça konu 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte saklandıkları adreste yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.