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Gasp, silahlı tehdit ve ikamet kurşunlama olayında 3 tutuklama

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen 'Şüpheli şahıslarca bir ikamette gerçekleştirilen Gasp (Yağma), Silahlı Tehdit ve İkamet Kurşunlama' olayı ile ilgili olarak şüphelilerin saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 kişi tutuklandı.

Gasp, silahlı tehdit ve ikamet kurşunlama olayında 3 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile; Talas’ta meydana gelen “Şüpheli şahıslarca bir ikamette gerçekleştirilen Gasp (Yağma), Silahlı Tehdit ve İkamet Kurşunlama” olayı ile ilgili olarak şüphelilerin saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.Ü. (28), E.Ü. (21) ve İ.K. (22) suça konu 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte saklandıkları adreste yakalandı. Şüpheliler,  çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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