Aranan 24 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri; il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişi yakalandı.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.