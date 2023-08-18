Aranan FETÖ Üyesi Yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
- 18.08.2023 17:17
- Güncelleme: 18.08.2023 17:46
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Terör Suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan KHK ile ihraç komiser yardımcısı Talas İlçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.