Aranan şahıslar Güven Timleri'nden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri'nce 1 hafta boyunca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalandı.

Aranan şahıslar Güven Timleri'nden kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri’nce 1 hafta boyunca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçesi’ne bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde Güven Timleri motorize ekiplerince durumundan şüphelenilen araç incelendi. Araçta bulunan O.T.’nin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet dolu fişek ele geçirildi. O.T., gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.

Öte yandan Güven Timleri ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalarda ise 10 aranan şahıs yakalandı.

İHA
Kayseri Gündem

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