Aranan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Aranan şahıslar yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Melikgazi/Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde; ’Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 10 yıl 2 ay 15 gün ve ’Dolandırıcılık’ suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y. yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kano turizminin yeni rotası: Zamantı Irmağı
Kano turizminin yeni rotası: Zamantı Irmağı
Başkan Gülsoy: 'EİDS uygulaması sektörde güvenirliği güçlendirecek'
Başkan Gülsoy: 'EİDS uygulaması sektörde güvenirliği güçlendirecek'
Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor
Kılıçaslan'daki ağır hasarlı bina yıkılıyor
Kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi: 9 Yaralı
Kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi: 9 Yaralı
Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa etti
Burak Yılmaz, Kayserispor'dan istifa etti
Ali Çamlı: 'Atilla Karaoğlan'a ben amatör maç yönettirmem'
Ali Çamlı: 'Atilla Karaoğlan'a ben amatör maç yönettirmem'