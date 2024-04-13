Aranması olan 9 şahıs şok uygulama ile yakalandı

Turan Bulut

Aranması olan 9 şahıs şok uygulama ile yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada aranması bulunan 9 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olduğu yerlerde şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Aranması olan 9 şahıs şok uygulama ile yakalandı
Aranması olan 9 şahıs şok uygulama ile yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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