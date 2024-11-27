  • Haberler
  • Sivas
  • Arazide 6 saat mahsur kaldılar 35 koyun telef oldu

Arazide 6 saat mahsur kaldılar 35 koyun telef oldu

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kındıralık köyünde, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle arazide mahsur kalan iki çoban ve 600 küçükbaş hayvan, ekipler tarafından kurtarıldı.

Arazide 6 saat mahsur kaldılar 35 koyun telef oldu
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kındıralık köyünde, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle arazide mahsur kalan iki çoban ve 600 küçükbaş hayvan, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yoğun kar yağışının ardından, köyün yüksek kesimlerinde bulunan merada hayvanların yolda ilerleyememesi nedeniyle sürü sahipleri yaklaşık 6 saat arazide mahsur kaldı. Mahsur kalan sürü sahipleri hayvanlarının güvenliği için yetkililere başvurdu. Gürün Kaymakamlığı, Gürün Belediyesi ve Gürün Özel İdaresi ekiplerinin gelmesiyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hem köydeki vatandaşlar hem de ekipler, iki çoban ve 600 koyunun sağlıklı bir şekilde kurtarılması için hummalı şekilde çalışmalarını sürdürdü. Gerçekleştirilen 6 saatlik kurtarma çalışmalarının ardından 35 koyunun 20’si donarak 15’i ise kurtlar tarafından parçalanarak telef oldu.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Komşuların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Komşuların kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Silah kaçakçıları polisten kaçamadı
Silah kaçakçıları polisten kaçamadı
Kayseri'de kar tatili üçüncü güne uzatıldı
Kayseri'de kar tatili üçüncü güne uzatıldı
Başkan Gülsoy: 'Faiz indirimi yapılırsa enflasyon önümüzdeki 3-4 ay tekrar artmaya başlayabilir'
Başkan Gülsoy: 'Faiz indirimi yapılırsa enflasyon önümüzdeki 3-4 ay tekrar artmaya başlayabilir'
Kızılay'ın engelsiz konseri büyük beğeni topladı
Kızılay'ın engelsiz konseri büyük beğeni topladı
Tatil turu ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 8 şüpheli yakalandı
Tatil turu ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 8 şüpheli yakalandı