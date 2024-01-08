Ardıçtepe Caddesi yenilendi, ulaşım rahatladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi'nde hummalı bir çalışma yapılarak Melikgazi'ye kazandırılacak yeni yol ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

PAYLAŞ
  • 08.01.2024 14:42
  • Güncelleme: 08.01.2024 19:26
Ardıçtepe Caddesi yenilendi, ulaşım rahatladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi’nde hummalı bir çalışma yapılarak Melikgazi’ye kazandırılacak yeni yol ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Haymana-Kıranardı Bölgesi’ni rahatlatacak yol yenileme ve genişletme çalışması hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu; "Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi’ndeyiz. Burası özellikle kayalık, uçurum bir alandı. Burada yol dar olduğu için otobüslerin ve arabalarının geçmesinde sıkıntı yaşanıyordu. Yüksek gerilim hattı vardı. Bölgedeki elzem sorunları çözüme kavuşturduk. Burada altyapı ve üst yapı tamamen yenilendi. Ekskavatörle kayalar kırıldı ve istinat duvarları yapıldı. Uçurum kenarına korkuluklar yapıldı asfalt çalışmamız başladı. İnşallah burası bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, aynı zamanda da kazaları önleyecek. Bu bölgenin ulaşımının rahata kavuşması için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yolumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Taksici cinayetinin tutuksuz sanığı tutuklandı

Taksici cinayetinin tutuksuz sanığı tutuklandı

2024'de Suya Zam Yok

2024'de Suya Zam Yok

Milletvekili Arıkan 2023'ün Z Raporunu çıkardı

Milletvekili Arıkan 2023'ün Z Raporunu çıkardı

Otelde çıkan yangın söndürüldü

Otelde çıkan yangın söndürüldü

BBP'li Cengiz Göksün: 'Felahiye, şehrimizin en geri kalmış ilçelerinden bir tanesi'

BBP’li Cengiz Göksün: “Felahiye, şehrimizin en geri kalmış ilçelerinden bir tanesi”

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Afganistan Kunduz Valisi Kayseri'deydi

Afganistan Kunduz Valisi Kayseri'deydi

DAHA FAZLA
İYİ Parti'nin Büyükşehir Adayı Kazım Yücel

İYİ Parti'nin Büyükşehir Adayı Kazım Yücel

İki taksi şoförünün kavga ettiği ve birinin öldüğü olayla ilgili açılan davaya devam edildi

İki taksi şoförünün kavga ettiği ve birinin öldüğü olayla ilgili açılan davaya devam edildi

Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Hurdacı tarafından vurulan temizlik işçisi ağır yaralandı

Suya 1 yıl zam yapılmama kararı alındı

Suya 1 yıl zam yapılmama kararı alındı

Önder Narin YRP Kocasinan Belediye Başkan Adayı

Önder Narin YRP Kocasinan Belediye Başkan Adayı