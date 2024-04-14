Argıncık'ta 2 genç evde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde 2 genç ölü bulundu.

Argıncık'ta 2 genç evde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde 2 genç ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşayan 2 genci hareketsiz şekilde yatarken, bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede 2 genci hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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