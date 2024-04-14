İran'dan İsrail'e misilleme harekatı

İsrail-Hamas arasında başlayan savaş bütün Orta Doğu'ya yayıldı, bölgeden gelen gelişmeleri canlı aktarıyoruz.

İSRAİL: HENÜZ BİTMEDİ

Gallant "ABD ve ek ortaklarla birlikte İsrail Devleti'nin topraklarını savunmayı başardık. Çok az hazar halındı ve bu İsrail Ordusu'nun etkileyici operasyonlarının sonucu" dedi ve ekledi: "Ancak henüz bitmedi. Alarm durumunu korumalı ve İsrail Ordusu ve Vatan Komutası'nın yayımladığı talimatlara duyarlı olmaya devam etmeliyiz. Her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bununla birlikte, saldırının en önemli dalgasını püskürttük ve bunu başarıyla yaptık"

"ABD VE İSRAİL BİRLİKTE HAREKET ETTİ"

ABD'li Senatör Chuck Schumer, İran'ın saldırısını kınadı ve Tahran'ı "saldırgan" davranışını "azaltmaya" çağırdı. Schumer ayrıca Washington ve Tel Aviv'in saldırıya karşı birlikte hareket ettiğini dile getirdi ve şöyle dedi: "Üst düzey yöneticilerle iletişime geçtim, bana saldırıya karşı, İsrail'i korumak için birlikte hareket edildiği söylendi"

Twitter icon

ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına yanıt olarak yayınladığı bildiride itidal ve soğukkanlılık çağrısı yaptı. Bir bakanlık yetkilisi bölgedeki savaşın artık "Tamamen bitmesi" gerektiğini ifade etti ve ateşkes çağrısında bulundu.



NETANYAHU GERİ ADIM ATMADI

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran saldırısı Hamas ile mücadele ile ilgili konuştu. Netanyahu İsrail'in Gazze savaşını 'tam güçle' sürdüreceğini söyledi. Netanyahu ayrıca İran'ın saldırısı ile ilgili "Önledik, püskürttük, birlikte kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İRANLI HACKER GRUBU: İSRAİL RADARLARINI ELE GEÇİRDİK

İran merkezli Handala isimli hacker grubu geçmiş yıllarda İsrail'in hem devlet hem de özel şirketlerine sayısız saldırı gerçekleştirdi. Dün gece yine ortaya çıkan Handala, İsrail askeri radarlarını ele geçirdiklerine dair bir ekran görüntüsü yayınladı. Handala ayrıca dün gece İsraillilere 500 bine yakın telefon mesajı gönderdi söz konusu mesajda şu ifadeler yer aldı: "Liderlerinizin suçlarının ve aptallıklarının bedelini insanlar ödeyecek. Şehirleri boşaltın, belki daha az hasar görürsünüz"

JERUSALEM POST: HİÇBİR ŞEY HAVA SAHAMIZI İHLAL ETMEDİ

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Jerusalem Post, İran'dan atılan hiçbir füze ve İHA'nın başarılı olamadığını hava savunma sistemlerinin bütün hedefleri vurduğunu öne sürdü. Gazete, Demir Kubbe ve Arrow sistemlerinin halihazırda Hamas ve Hizbullah tarafından atılan roketleri düşürdüğünü de hatırlattı.

İRAN: İSRAİL MİSİLLEME YAPARSA TEKRAR SALDIRIRIZ

İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda "konunun kapanmış sayılabileceği" söylenerek daha fazla saldırı düzenlenmeyeceği ima edildi. Ancak paylaşımda herhangi bir misillemeye ya da ABD'nin herhangi bir müdahalesine karşı uyarıda bulunuldu. Paylaşımda "İran'ın askeri eylemi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza yönelik saldırısına karşılık olarak BM Anlaşması'nın meşru savunmaya ilişkin 51. Maddesine dayanarak gerçekleştirilmiştir" denildi.Paylaşım şöyle devam ediyor:"Konu kapanmış sayılabilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır."Bunun İran ile İsrail arasında olduğu söylenilen paylaşımda, "ABD'nin uzak durması gereken bir çatışmadır" denildi.