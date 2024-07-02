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Argıncık'ta vandallık: Ortalık savaş alanına döndü

Danışmentgazi'de başlayan olaylar sonrası dün gece de Argıncık'ta Suriyelilere ait işyeri ve araçlara da saldırılar düzenleyen kimin tarafından yönetilip yönlendirildiği belli olmayan genç gruplar vandallıklarına devam ettiler.

Argıncık'ta vandallık: Ortalık savaş alanına döndü
Kayseri GündemEditör

Özellikle Argıncık Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Suriyelilere ait dükkanların tamamının camı ve çerçevesi vandal gençler atardından indirildi.

Bir kısım dükkanların da ateşe verildiği Argıncık'ta polis ve özel harekat ekipleri, saat 20.00'den 12.00'ye kadar vandalları gözaltına alarak, dağıtmaya ve olayları yatıştırmaya çalıştı.

Polisin müdahalesinde zor anlar yaşadığı müdahalede, olaylara karışan çok sayıda genç gözaltına alındı.

Zaman zaman biber gazı, sis bombası ve jopla yapılan polis müdahalesine direnmeye çalışan gençler gözaltına alındı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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