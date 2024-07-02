Dev ekranda milli maç programı iptal edildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli maç için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini duyurdu.

Dev ekranda milli maç programı iptal edildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli maç için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini duyurdu.

Paylaşımında milli maçın izlenmesi için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Büyükkılıç, “Değerli hemşehrilerimiz, görülen lüzum üzerine yarın akşam planladığımız “Milli Maç” yayınımız iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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