Amarat Mahallesi’nde dağlık alanda bulunan arı kovanlarına ayı saldırdı. Ayı, kovan içindeki balları yerken 2 kovanı da kırdı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'nde dağlık alanda bulunan arı kovanları iddiaya göre ayı saldırısına uğradı. Ayı, kovan içindeki balları yerken iki arı kovanı da kırılarak hasar aldı. Üretici ise maddi zarar uğradı.