Arif Nihat Asya vefatının 50. yılında anıldı

Arif Nihat Asya’nın vefatının 50. Yılı münasebetiyle, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu’nda anma programı düzenlendi. Programa, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Gökçe Yükseler Peler, Kapadokya- Kültepe- Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş, Yağmur Tunalı, Veysi Dörtdudak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Gökçe Yükseler Peler: “Bugün Türk fikir hayatının sanat hayatının çok kıymetli mensuplarını misafir ediyoruz. Sevgili öğrenciler için çok büyük bir tecrübe olacağını düşünüyoruz. Böyle faaliyetlerin daha sık olması dileğimiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu da Asya’nın Kayseri için önemine değinerek şöyle konuştu. “Arif Nihat Asya üstadımızın Kayseri için önemi şu: Arif Nihat Asya ömrünün yarısından sonraki dönemde bir Mevlevi oluyor. Mevlevi olmasını da bizim hemşerimiz Ahmet Remzi Akyürek var. Tarihimizde yeri olan bir sima var o. Ahmet Remzi Efendi Arif Nihat Asya’nın üzerinde o kadar fazla etkide bulunuyor ki artık Arif Nihat Asya ömrünün son 30 yılını Mevlevi olarak devam ediyor.”

Kapadokya- Kültepe- Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu ise: “Eskiden bir anonim söz vardı “Şairler var şiirleri bilinmez, şiirler var şairleri bilinmez” anlamında. Arif Nihat Asya hem şiirleri bilinen hem şairi bilinen bir büyüğümüz. Bir tek kelimeyle ‘Bayrak’ kelimesiyle onu anabiliriz. Dua kelimesi ile onu anabiliriz” diye konuştu.



