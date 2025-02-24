Kayseri'de Ramazan hareketliliği: Pastırma ve sucuğa yoğun ilgi

Ramazan Ayı’na beş gün kala vatandaşlar, iftar ve sahur sofraları için alışverişe başladı. Kayseri’nin geleneksel tatlarına olan talep artarken, sucuğun kilosu 950 liradan, pastırmanın kilosu ise 1.650 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İşletmeci Serkan Özkara, her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da yoğunluk yaşandığını belirterek, “Her sene olduğu gibi pastırma, sucuk, sucuk içi, mantı, kavurma gibi ürünler için yurtdışına kargo isteniyor. Kayseri'de yaşayanların hareketi de Ramazan'ın 1. günü başlar. İşlerimiz güzel, geçmiş ramazanlara bakarak iş kaybı yok. Sebebi de; kaliteli ürün satanların daima işi iyi olur. 10. ayın listesinden satışa devam ediyoruz, Ramazan geldiği için de her sene olduğu gibi bu sene de fiyatları değiştirmedik. İyi bir sucuğun fiyatı 900 ile bin 200 lira, iyi bir pastırmanın fiyatı da bin 650 lira ve 2 bin lira arasında değişiyor” diye konuştu.

