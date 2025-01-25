Arkeolog Kulakoğlu'ndan Erciyes Belgeseline övgü

Kayseradar medya sponsorluğunda hazırlanan Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli, ilk gösterimiyle Erciyes Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Belgeselin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Arkeolog Fikri Kulakoğlu, “ Belgeselin tamamlanmış halini ilk defa burada izleyeceğiz. Bence Kayseri’de daha önce Erciyes'le ilgili böyle bir belgeselin yapılmamış olmasına skandal diyebilirim. Belgeseli izlemeye Kültepe ekibiyle geldik. Bugün burada güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

İçerik Üreticisi Muhammet Koca da, “ Erciyes galasının bir ilk olduğunu düşünüyorum. Erciyes bizim için çok önemli bir değer. Böyle bir galanın yapılması da bizim için Kayseri olarak çok gurur verici bir olay. Pazar günü de bu belgesel ulusal bir kanalda yayınlanacak inşallah daha büyük mecralarda bu güzel dağımızı görmek isteriz” şeklinde konuştu.