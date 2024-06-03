Asayiş operasyonlarında 73 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleri tarafından son bir haftada (27 Mayıs-2 Haziran) asayiş olaylarına ilişkin operasyonlar yürütüldü. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kapsam dışı bıçak ve 260 adet fişek ele geçirildi. 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, bu olaylarla ilgili 27 şüpheli yakalandı ve 7 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olan 2 milyon 295 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek, eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen 1 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa toplamda 19 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ayrıca 179 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 193 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 66’sı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.