Asayiş operasyonlarında 73 tutuklama

Kayseri'de son bir haftada farklı suçlardan 220 şüpheli yakalandı, 73'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş operasyonlarında 73 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleri tarafından son bir haftada (27 Mayıs-2 Haziran) asayiş olaylarına ilişkin operasyonlar yürütüldü. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kapsam dışı bıçak ve 260 adet fişek ele geçirildi. 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, bu olaylarla ilgili 27 şüpheli yakalandı ve 7 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olan 2 milyon 295 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek, eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen 1 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa toplamda 19 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.  

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ayrıca 179 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 193 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 66’sı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pınarbaşı'nda CHP önde
Pınarbaşı'nda CHP önde
Milletvekili İsmail Özdemir: 'Resmi olmayan verilerle irade beyan etmek mümkün değildir'
Milletvekili İsmail Özdemir: “Resmi olmayan verilerle irade beyan etmek mümkün değildir"
CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yağan: 'İtiraz edecekleri argümanları kalmadı, bizler kazandık'
CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yağan: “İtiraz edecekleri argümanları kalmadı, bizler kazandık”
Milletvekili Aşkın Genç, 'Islak imzalı tutanaklarımıza göre 289 oy farkla seçimi kazandık'
Milletvekili Aşkın Genç, “Islak imzalı tutanaklarımıza göre 289 oy farkla seçimi kazandık”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: '31 Martta Pınarbaşılıların oyunu gasp edenler en iyi cevabı aldı'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: “31 Martta Pınarbaşılıların oyunu gasp edenler en iyi cevabı aldı”
'Geleneksel Türk Okçuluğu' müsabakaları düzenlendi
‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ müsabakaları düzenlendi