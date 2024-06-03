Asayiş uygulamasında 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet kılıç ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulaması kapsamında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet kılıç ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece saatlerinde eş zamanlı yapılan şok uygulaması kapsamında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca,3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kılıç, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 1 adet av tüfeği, 350 adet fişek, 48, 13 gram narkotik madde ele geçirildi. Uygulama kapsamında yakalanan 8 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.