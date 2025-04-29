'Aşılanan Birey, Hem Hastalıktan Korunuyor, Hem de Hastalığın Toplumda Dolaşmasını Engelliyor'

Aşılanan birey, hastalıktan korunmanın yanı sıra hastalığın toplumda dolaşmasını engelleyerek aşı olmamış kişileri de koruyor

Aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı ve etkili sağlık uygulamalarından birinin olduğuna değinen Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, “Aşılanan birey, hastalıktan korunmanın yanısıra hastalığın toplumda dolaşmasını engelleyerek aşı olmamış kişileri de korur. Bağışıklama, sağlıkla ilgili kazanımlarla birlikte, ekonomik ve sosyal kazanımlar da sağlar.” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, “Her yıl 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası’nın amacı, aşılamanın önemi hakkında toplumsal farkındalığı artırarak daha fazla çocuğun ve yetişkinin aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmasını, böylece bu hastalıklardan kaynaklanan sekellerin ve ölümlerin önlenmesini sağlamaktır. Aşı haftası ayrıca, bağışıklamanın başarılarını kutlamak, kurtarılan hayatlar üzerindeki etkisini vurgulamak ve rutin aşılama çalışmalarını güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemek için önemli bir fırsat sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Herkes İçin Aşılama İnsanlık İçin Mümkün

Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu senenin temasının “Herkes için aşılama insanlık için mümkün” olarak belirlendiğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, “Ülkemizde bu yıl ayrıca, Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi’miz ile gebelik dönemi aşılamalarında uygulamaya konan yenilikler mevcuttur. 1998’den beri uygulanan hepatit B aşısı ile 2008’den beri uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 6 bileşenli karma aşı (tetanos, difteri, asellüler boğmaca, H.influenza tip b, inaktif polio, hepatit B), Nisan 2025 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Anneyi ve yenidoğanı, tetanos ve difteri hastalıklarından korumak amacıyla hâlihazırda gebelere uygulanmakta olan tetanos ve difteri (TD) aşıları, asellüler boğmaca aşısı bileşeninin de eklenmesiyle (TDAB) olarak güncellenmiş ve yine Nisan 2025 itibariyle her gebelik döneminde bir dozun TDAB şeklinde uygulanmasına başlanmıştır.” şeklinde konuştu.

Aşılamanın her çocuk için yaşamsal olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kardaş, “Her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı vardır. Çocuklarını aşılatmak ebeveynlerin en önemli sorumluluklarından biridir.” dedi.