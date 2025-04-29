Kayseri'de Doğa için Gençler Seferber Oldu: 3 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, yaklaşık 30 dekar alanda gerçekleştirilen etkinlikte, toplamda önceden dikilmiş 5 bin fidan ile birlikte, yıl boyunca toplam 180 bine yakın fidanın toprakla buluşması hedefleniyor. Bu yılki programda, özellikle Erciyes Yutak Alanı’nda gerçekleştirilen fidan dikimleri önem taşıyor. Yıllık hedefleri 100 bin ağaç dikmek olan bölge belediyesi, son 6 yılda toplam 750 bin ağacı toprakla buluşturdu.

Çok sayıda öğrenci, elleriyle fidan dikmenin sevincini yaşarken, katılımcılar çevreye duyarlı olmanın önemine vurgu yaptı. Eren Koçak “Ağaç dikmek çok güzel bir his, arkadaşlarımla beraber vakit de geçiriyorum,” derken, diğer öğrenciler doğa sevgilerini dile getirdi. Etkinlikler, sadece ağaç dikmekle kalmayıp, gençlere ve çocuklara doğa bilinci kazandırmak açısından da büyük değer taşıdı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlayan düzenlemede, toplam yeşil alan miktarının 11 milyon 300 bin metrekareyi bulduğuna dikkat çekildi. Bu alanın kişi başı yaklaşık 18,45 metrekareye karşılık geldiği belirtilirken, sürdürülebilir çevre projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanındaki gençler ve çocuklar, doğayla iç içe geçirdikleri bu anlamlı günden mutlu ve ilham almış görünüyor. Bu etkinlikler, gönüllüler ve öğrencilerin çevreye duyarlı bir yaşam biçimini benimsemeleri için önemli bir adım olmayı sürdürüyor.