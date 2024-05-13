Asırlık tandır kültürüyle ekmek zamlarını yendiler

Sivas’ta bu mahalle sakinleri inşa ettikleri tandırda kendi ekmeklerini kendileri üretiyor, hem asırlık bir kültürü yaşatıyor hem de sürekli artan ekmek zamlarından etkilenmiyorlar.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Yukarı Mahallesinde mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla bir tandır inşa etti. Asırlık usule uygun inşa edilen tandırda yine asırlık tandır kültürüyle ekmek üretmeye başladılar. Mahalle sakinleri tandırda bir araya gelerek kendi tarlalarından elde ettikleri un ve yaş maya katkılı hamurla lezzetli ve sağlıklı ekmek üretiyorlar. İmece usulü ürettikleri ekmekleri hem kendileri tüketiyor hem de komşularıyla paylaşıyorlar. Kendi üretimleri olan un, şeker ve mayayla tandır ateşinde pişen ekmekler neredeyse bedavaya geliyor. Sivaslı kadınlar bu şekilde hem atalarından gördükleri yardımlaşma kültürünü yaşatıyor hem de sürekli artan ekmek zamlarından etkilenmiyorlar.

Ortak tandırda komşularıyla birlikte imece usulü ekmek pişiren 73 yaşındaki Leyla Kahraman, hem geleneksel bir kültürü yaşattıklarını hem de komşularıyla hoşça vakit geçirdiklerini belirterek bilenin bilmeyenlere ekmek pişirmeyi de öğrettiğini söyledi.

Arzu Ünalmış isimli 70 yaşında ki mahalle sakini ise imece usulüyle ekmek pişirerek ekmek zamlarından da etkilenmediklerini ifade etti.

Zemzem Ayaz ise ekmek pişirirken kullandıkları unu kendi ürünleri olan buğdaylardan öğüterek elde ettiklerini ifade edip bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.