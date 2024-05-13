Hacılar Belediyesi'nde SDS imzaları atıldı

Hacılar Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak birçok başarıya beraber imza attıkları personellere desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Hacılar Belediyesi’nde görev yapan kamu çalışanlarını ilgilendiren ve 2024-2025 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Bem-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş tarafından imzalandı.

Sosyal Denge Sözleşmesi imza töreninde konuşan Başkan Özdoğan, “Sendikamızla yapılan görüşmeler neticesinde belediyemizde çalışan memur arkadaşlarımızı ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi’ni yenilemiş olduk. Arkadaşlarıma, emekler için teşekkür ediyorum. Rabbim sağlıklı ortamlarında çalışmaya devam etmeyi nasip etsin diyorum. Hayırlı olsun" dedi.