ASKON Erva Spor Kulübü Kalecisi Osman Hithit, Sınırları Zorluyor!

ASKON Erva Spor Kulübü Başkanı Hayri Özdil, yaptığı açıklamada takımın ve kalecinin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuların azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı. Hayri Özdil, “ASKON Kayser, Şube Başkanımız İlker Barlı Bey ile birlikte gençlerimiz için özveri ile çalışıyoruz. Voleybol, basketbol, çim hokeyi, boks, taekwondo, jimnastik eğitimlerimizle Erkilet mahallemizde gençlerle bir araya geliyoruz. Çim hokeyinde de antrenörümüz Mustafa Kayhan yönetiminde karşılaşmalara devam eden takımımız iyi işler yapmaya devam ediyor. Gençlerimize her alanda sonuna kadar güveniyoruz. Savunmamızın bekçisi, kalecimiz Osman Hithit’te turnuvalarda gösterdiği başarılı oyun ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kendine has tarzı, başarılı müdahaleleri ile bizleri mutlu ediyor.” açıklamasında bulundu.

Saha içinde ve dışında büyük bir disiplinle çalışan ASKON Erva Spor Kulübü, çim hokeyinde daha büyük başarılara imza atmak için yoluna emin adımlarla devam ediyor.