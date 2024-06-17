Atatürk heykeline zarar veren dayı-yeğen tutuklandı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline saldıran 2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.

Atatürk heykeline zarar veren dayı-yeğen tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline saldıran 2 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.

Kayseri’de dün öğle saatlerinde bir erkek ve bir kadın Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tören alanındaki Atatürk heykeline baltayla saldırmış, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na balta ile zarar vermeye çalışan ve dayı-yeğen oldukları tespit edilen 2 şahıs, ihbar alınması üzerine kısa sürede İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince müdahale edilerek gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulmuş olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Gözaltına alınan şahıslar, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K. ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A., bugün çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyu bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Atatürk heykeline zarar veren dayı-yeğen tutuklandı
Atatürk heykeline zarar veren dayı-yeğen tutuklandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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