Atatürk Tomarza'da anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü münasebeti ile yurt genelinde olduğu Kayseri’nin Tomarza ilçesinde de törenler düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program; Cumhuriyet Meydanı önünde başladı. Programda Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ve Belediye Başkanı Osman Koç, Atatürk büstüne çelenk sundu. Çelenk sunulmasının ardından saat 09:05’de itfaiye, ambulans, polis ve jandarma araçlarının sirenleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program; Atatürk konulu şiirler okunması ile son buldu.

Programa; Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, İlçe Garnizon Komutanı Kadir Er, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.