Atatürk'ün Kayseri'ye gelişine özel konser

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Türk Halk Müziği Toplulukları, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yılı münasebetiyle ortak bir konser verecek.

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişine özel konser
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Türk Halk Müziği Toplulukları, Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 105. yılı münasebetiyle ortak bir konser verecek.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere yurdun dört bir yanından ezgilerin seslendirileceği konser, 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program; Talas Belediyesi’nin tüm diğer kültür sanat programlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak takip edilebilecek.

İHA
Kayseri Gündem

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