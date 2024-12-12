'Suriyelilerin ülkelerine dönmesi halinde fabrikalarda herhangi bir istihdam sorunu yaşanmayacak'

Yeni kurulacak Suriye’nin inşasına Kayseri sanayisi olarak destek olacaklarını belirten Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, ayrıca Kayseri’deki Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri halinde fabrikaların istihdam konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını ve çarkların her zaman döneceğini kaydetti.

Esad’ın devrilmesiyle Türkiye’de yaşayan Suriyelileri ülkelerine dönüş heyecanı sardı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmesi halinde fabrikalarda herhangi bir istihdam sorunu yaşanmayacağını belirterek, "Sürecin hemen başındayız. 1 hafta içerisinde Özgür Suriye Ordusu Halep’i aldı, Hama’yı aldı, Humus’u aldı, en son da başkent Şam’ı alarak Beşar Esad rejimini yıktılar. Yeni bir devlet, yeni bir oluşum, yeni bir seçim yapılacak. Tabii bu zaman alacak Suriye’nin şekillenmesi. Medyadan da izliyoruz, anormal bir şekilde Suriyeli vatandaşlarımız vatanlarına dönmek için akın halindeler. Hatta cumhurbaşkanımız Yayladağı Sınır Kapısı’nı da açtı. Bayağı bir yoğunluk var, ülkesine dönen Suriyeli vatandaşlar var. Suriyeli vatandaşları 14 yıl boyunca Türkiye olarak vatanımızda en güzel şekilde misafir ettik. Tabii fabrikalarda, eski sanayide, yeni sanayide çalışanlar oldu. Buraya geldiklerinde 3-4 yaşında olan çocuklar vardı, bugün bunlar 18-20 yaşlarındalar. Burada doğan çocuklar oldu, çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Buradaki Suriyelilerin hepsi de gidebilir, bir kısım buradaki yaşamdan memnun olup gitmeyebilir. İlerleyen süreç durumu gösterecek. Bana göre Suriyelilerin yüzde 80’i gidecek. Kayseri OSB olarak istihdam sıkıntısı yaşayacağımıza inanmıyoruz. Tabii fabrikalarımızın kapasiteleri artıyor, istihdam artıyor, ürettikleri ürünler artıyor. Böyle bir sıkıntı göründüğü zaman siyasilerimizle, STK’larımızla oturup nasıl nitelikli insan gücü sağlarız konuşuruz ama her zaman Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarının çarkları dönemeye devam eder, Allah’ın izniyle de hiçbir sıkıntı oluşmaz çünkü burası bir sanayi kenti; üreten, ihracat yapan bir şehir. Şu ana kadar bu durumdan sanayicilerimizde bir sıkıntı oluşmadı, oluşacağını da zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.