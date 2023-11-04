Atık cam şişeler, kadınların ellerinde sanat eserine dönüşüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde atık cam şişeleri erittikten sonra çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştüren kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

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  • 04.11.2023 10:30
  • Güncelleme: 04.11.2023 10:30
Atık cam şişeler, kadınların ellerinde sanat eserine dönüşüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde atık cam şişeleri erittikten sonra çeşitli aşamalardan geçirerek birer sanat eserine dönüştüren kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Hilal Evleri’nde açılan alevle cam şekillendirme ve cam obje kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Usta öğretici Gülay Gümüş öncülüğünde cam sanatının inceliklerini öğrenen kursiyerler, çevrelerinden ve evlerinden topladıkları atık gazoz, soda ve ilaç şişelerini kırarak yüksek ısıda eritiyor. Kursiyer kadınlar daha sonra şekillendirdikleri cam parçalarını fırına koyuyor. Bileklik, kolye, kül tablası, tabak, nazar boncuğu ve çeşitli süs eşyaları üreten kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünler adeta göz kamaştırıyor. Kursta kadınlar hem meslek öğreniyorlar hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunuyorlar. Kadınlar ayrıca doğadan topladıkları soda şişelerini işleyerek hem çevreye hem de geri dönüşüme katkı sağlıyorlar.

Hem meslek öğreniyor hem de bütçemize katkı sağlıyoruz

Sorgun Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hilal Evleri’nde alevle cam şekillendirme kursuna katılan kursiyer Betül Kayaalp, “Kursta camdan takılar, biblolar, kolyeler ve süs eşyaları üretiyoruz. Bunları tamamen geri dönüşüme ait olan gazoz ve soda şişelerinden yapıyoruz. Bu atıkları birer sanat eserine dönüştürüyoruz. Evlerde oturmak yerine burada hem sanat öğreniyoruz hem de kaliteli zaman geçiriyoruz. Aynı zaman da kursiyerlerin hepsi burada olmaktan memnun. Sergilerde ve fuarlarda oluşturduğumuz etkinliklerle de bu ürünleri satarak aile bütçemize destek oluyoruz” dedi.

Çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz

Atık cam şişeleri geri dönüşüme kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen usta öğretici Gülay Gümüş ise, “Halk Eğitim Merkezi tarafından Hilal Evleri’nde açılan alevli cam şekillendirme ve cam obje yapımı kursunda faaliyet gösteriyoruz. Burada 3. yılımıza girdik. Sıfır atık dediğimiz soda, zeytinyağı ve şurup şişelerini hanımlar çöpe atmak yerine buraya getirip değerlendiriyorlar. Hatta kursa katılanların dışında mahallede yaşayan kadınlar da bize poşetlerle cam getiriyorlar. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz hem de doğada camların birikmesine mani oluyoruz. Kursiyerlerimiz atık şişeleri değerlendiriyor. Çok güzel çalışmalarımız var, doğaya zarar verecek camları burada değerlendirip kullanıma kazandırmak ve bundan gelir elde etmek çok güzel. Bu şişeler buraya gelen kursiyerlerimizin elinde birer sanat eserine dönüşüyor" şeklinde konuştu.

İHA

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