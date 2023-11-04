Aktarlardan soğuk algınlığına karşı 'kış çayı' önerisi

Havaların soğumasıyla birlikte artan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı aktarlardan uyarı geldi. İçerisinde 10 farklı bitkiyi barındıran kış çayını tavsiye eden aktarlar, kullanıldığı takdirde kışa hastalıksız girilebileceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 04.11.2023 10:30
  • Güncelleme: 04.11.2023 10:30
Aktarlardan soğuk algınlığına karşı 'kış çayı' önerisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Havaların soğumasıyla birlikte artan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı aktarlardan uyarı geldi. İçerisinde 10 farklı bitkiyi barındıran kış çayını tavsiye eden aktarlar, kullanıldığı takdirde kışa hastalıksız girilebileceğini söyledi.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte pek çok kentte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Kış aylarına yaklaşılması ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıkların arttığı görülüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların ise aktarlara giderek bitkilerden oluşan kış çayına ilgi gösteriyor.

10 farklı bitkiden oluşan kış çayını tavsiye eden aktarlar, içerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde mevsimsel geçiş hastalıklarından korunabileceğini söylüyor. Sivas’ta esnaflık yapan aktar Hayrettin Bozdağ, kış çayı ile ilgili bilgiler verdi.

Çayın içerisinde bulunan bitkileri sıralayan Bozdağ, “Bu çayımızın içerisinde ıhlamur, karanfil, narçiçeği, kuşburnu kurusu, tarçın, zencefil, zerdeçal, havlıcan, adaçayı ve melisa dediğimiz bitkiler var. Kış çayımız bunların karışımıyla elde edilen bir çaydır. Bu çayın özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Biz her zaman vatandaşlarımıza kış geldiğinde değil, sonbahar aylarında bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu şekilde kışa hastalıksız şekilde girilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun farkında olan müşteriler aktarlardan gelip alıyor. Kullanarak kışa hastalıksız bir şekilde giriyor. Bunların içerisinde magnezyum, çinko, fosfor gibi değerler var. İnsan sağlığına iyi gelen bu değerler mevcut yapıyı güçlendirdiği için hastalığı önlemiş oluyor” ifadelerine yer verdi.

“Hazır yerine kendiniz yaptırın”

Paket içerisinde satılan atom çaylarının da bağışıklığa iyi gelebildiğini ifade eden Hayrettin Bozdağ, “Pakette olan küp şeklindeki atom çayları da bir nebze iyi geliyor ama bizim kendi hazırladıklarımız daha iyi. Bunlar organik, makina, metal bıçak değmemiş oluyor. O yüzden müşterilerimize bunu tavsiye ediyoruz. Aktarlardan kış çayı da alabilirler veya kendileri de yaptırabilirler. O şekilde tüketebilirler. Hazırlanması ise bir demliğe iki tutam şeklinde suya atılır. Bu kaynamak zorundadır. Ihlamur, tarçın ve narçiçeğinin renk ve aroma vermesi için kaynaması gerekiyor. Kaynatılıp 5 dakika dinlendikten sonra süzülüp içilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hamas, Arap dünyasını uyardı: Amerikan yönetimi ile iş birliği yapmayın

Hamas, Arap dünyasını uyardı: Amerikan yönetimi ile iş birliği yapmayın

Tahkim Kurulu UÇK'nın Onur Bulut kararını bozdu

Tahkim Kurulu UÇK'nın Onur Bulut kararını bozdu

Yaşayan en önemli şairlerimizden birisi olan İsmet Özel anlatıldı.

Yaşayan en önemli şairlerimizden birisi olan İsmet Özel anlatıldı.

Bakan Özhaseki, ahlat ve alıç ağaçlarına aşılama yaptı

Bakan Özhaseki, ahlat ve alıç ağaçlarına aşılama yaptı

İhtiyaç sahipleri ile buluşan Dost Mağaza ile Dost Market açıldı

İhtiyaç sahipleri ile buluşan Dost Mağaza ile Dost Market açıldı

ERÜ Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı açıldı

ERÜ Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023-2024 Akademik Yılı açıldı

Çok Okunanlar
1
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

6
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

Görev değişikliği yaşayan hekim sağlık ocağındaki eşyaları da götürdü

'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

'Maharetli Eller' kendi gününde kendi yerinde

DAHA FAZLA
Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: '1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor'

Vekil Özdemir sordu, Bakan Bayraktar yanıtladı: “1 diplomalı güneş enerjisi, 438 lisanssız güneş enerjisi bulunuyor”

Develi Belediyespor, deplasmanda galibiyet arayacak

Develi Belediyespor, deplasmanda galibiyet arayacak

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye: Direniş tüm gücüyle...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye: Direniş tüm gücüyle...