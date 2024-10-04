'Atıktan Sanata' rölyef sergisi büyük ilgi gördü

Reklamcılık sektöründe yıllarını vermiş bir sanatçı olan Sedat Zeytin’in, geri dönüştürülmüş materyaller kullanarak oluşturduğu eserler, çevre bilincini ve sanatı bir araya getirerek büyük beğeni topladı. Serginin açılış töreninde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra, sanatçının yakınları, meslektaşları ve çok sayıda sanatsever hazır bulundu.

Kayseri Açıkhava Reklamcılar Derneği (KAYRED) yönetim kurulu da etkinliğe tam kadro katılarak Sedat Zeytin’i bu anlamlı sergide yalnız bırakmadı.

Dernek başkanı Ali YUNUSOĞLU'nun yaptığı açıklamada, sanatta geri dönüşümün önemine vurgu yapılarak, sektörün geleceği adına bu tür çalışmalara destek verilmesi gerektiği belirtildi. Ziyaretçilerin reklam sektürünün büyüleyici etkisinin bir örneğini bu sergide gözlemleme fırsatı bulacağını ve her reklamcının aynı zamanda estetik, kalite ve ergonomiyi kullanıcılara en iyi sunan sanatcılar olduğunu vurguladı.

Sergi, bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.