Vali Çiçek, 'ERVA Spor Okulları kötülüğe karşı bir meydan okumadır'

ERVA Spor Okulları'nın 43.'sü olan Talas Belediyesi Başakpınar ERVA Spor Okulu açılışı gerçekleştirildi. ERVA Spor Okullarının kötülüğe karşı bir meydan okuma olduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bugün 43’üncü ERVA Spor Okulunu açıyoruz proje çığ gibi büyüyor bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün burayı komple yapıp çocuklarımıza armağan ettiğinden dolayı Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. ERVA Spor Okulları projesi bir meydan okumadır kötülere karşı, çocuklarımızı tuzağa düşürmeye çalışanlara karşı, alçaklara karşı bir meydan okumadır. 11 bin öğrencimizle lisanslı sporcumuzla, 150 antrenörümüzle, değerler eğitimi veren hocalarımızla beraber diyoruz ki ne olursa olsun hiçbir gencimizi tuzağa düşüremeyeceksiniz buna izin vermeyeceğiz. Bunu polisiye tedbirlerle yapacağız, ERVA Spor Okullarıyla yapacağız, her mahallede yapacağız, narkotik anne projeleriyle yapacağız ama hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.