Attığı drifti sosyal medyada paylaştı, 86 bin TL para cezayı yedi

Kayseri'de egzoz patlatıp drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa, 86 bin 497 TL para cezası yazıldı.

Attığı drifti sosyal medyada paylaştı, 86 bin TL para cezayı yedi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de egzoz patlatıp drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa, 86 bin 497 TL para cezası yazıldı.

Kayseri’de sokak ortasında drift atıp egzoz patlatarak çevreyi rahatsız eden sürücü, o anları sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen şahsa, 86 bin 497 TL para cezası kesildi. Öte yandan; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 24 saat içerisinde kent genelinde yapılan abartı egzoz ve drift denetimlerinde ise 10 araç ve sürücüsüne toplamda 175 bin 944 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin süreceği belirtildi.

Attığı drifti sosyal medyada paylaştı, 86 bin TL para cezayı yedi
Attığı drifti sosyal medyada paylaştı, 86 bin TL para cezayı yedi
Attığı drifti sosyal medyada paylaştı, 86 bin TL para cezayı yedi
İHA
Kayseri Gündem

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