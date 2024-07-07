Attığı mesajlarla eyleme azmettiren şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, son yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya uygulamaları üzerinden attığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 16 yaşındaki şahsı yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, il genelinde son yaşanan olaylarla ilgili olarak; sosyal medya uygulamaları üzerinden attığı mesajlarla halkı kin ve nefrete sevk eden, ‘Kasten Yaralama ve Ruhsatsız Silah Bulundurma’ suçlarından aranan 16 yaşındaki H.Y.T., tespit edilen adrese yapılan operasyonla yakaladı.
Yakalanan şahıs, çocuk şubedeki gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilecek.