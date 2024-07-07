Motokuryeyi kask ve yumrukla darp ettiler

Talas ilçesinde bir motokurye 4 kişi tarafından tarafından tekme, yumruk ve kaskla darp edildi. 

Motokuryeyi kask ve yumrukla darp ettiler

Olay saat 18.00 sıralarında Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 4 kişi motokuryeyi tekme tokat ve kaskla darp etti. Motokurye aldığı darbeler nedeniyle yerinden kalkamazken çevredekilerin ara girmesiyle kavga sonlandı. Kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken taraflar olay yerinden ayrıldı.

1ha

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