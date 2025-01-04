AURAN Kozmetik, Türkiye Yüzyılı Genç girişimci ödülü aldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni’ gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törende genç girişimci ödülünü alan AURAN Kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, “Öncelikle MÜSİAD’da olmak bizim için gayet gurur verici. Bir yıldır MÜSİAD üyesiyiz. 2,5 yıldır kozmetik sektöründe üretim yapıyoruz. Teşekkür ederiz biz genç girişimci ödülü vererek, Türkiye'nin yüzyılları ödüllerine bizi uygun gördüler. MÜSİAD Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizim Teknopark'ta bir ARGE merkezimiz var. Biz Kayseri Teknopark'ta Erciyes Üniversitesi'nde beraber ARGE yapıyoruz. Ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bir yandan Türkiye'de olmayan ürünleri ülkemize kavuşturuyoruz. Bir yandan da Kayseri'mizin Erciyes Dağı'nı bir kokuya dönüştürelim istedik. Burada da Erciyes'in ferahlığıyla Kayseri'de yetişen tıbbi aromatik bitkileri, özellikle Kocasınan Belediyesi'nin Erkilet tarafında yüksek gelim hattında ekmiş olduğu lavantaları da bu parfüm içerisinde kullanarak özel bir koku tasarladık. Şu anda da gayet güzel dönüşler yakalıyoruz. Gayet ülkemizde, Kayseri'de bu koku çok beğenildi” ifadelerinde bulundu.