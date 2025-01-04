Evinin penceresinden havaya ateş eden şahsın 29 suç kaydı çıktı
Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden havaya ateş eden M.İ.E.(28) 29 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahıs hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından "Evinin Penceresinden Havaya Silahla Ateş Eden Şahıs" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında 29 adet suç kaydı bulunan M.İ.E.(25) yakalandı ve 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.