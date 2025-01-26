Avrupa Kayserililer Birliği Başkanlığına Yeşim Akpınar seçildi

Avrupa Kayserililer Birliği Başkanlığı seçimleri Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirildi. Yeşim Akpınar ile Hakan Dadaloğlu başkanlık için yarıştı. Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Yeşim Akpınar, Avrupa Kayserililer Birliği’nin yeni başkanı oldu.



YEŞİM AKPINAR: AVRUPA’NIN GENELİNE YAYILACAĞIZ

Başkan Yeşim Akpınar açıklamasında, “Devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşıyacağız. Hemşehrilerimizi bir araya getireceğiz. Kenetleneceğiz daha güçlü olacağız. Birliğimizi daha güçlü hale getireceğiz. Belirlediğimiz faaliyetleri bir bir yerine getireceğiz” diye belirtti.