Avrupa Konseyi'nden Başkan Palancıoğlu'na teşekkür

Avrupa Konseyi, 4 Aralık 2023'te Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 29. toplantısını Kayseri'de düzenleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na, organizasyonu ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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  • 28.12.2023 11:22
  • Güncelleme: 28.12.2023 16:13
Avrupa Konseyi'nden Başkan Palancıoğlu'na teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Avrupa Konseyi, 4 Aralık 2023’te Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu’nun 29. toplantısını Kayseri’de düzenleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na, organizasyonu ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer’den Başkan Palancıoğlu’na gelen teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verildi;

"4 Aralık 2023 tarihinde Melikgazi Belediyenizde düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu’nun 29. toplantısına ilişkin olağanüstü misafirperverliğiniz ve mükemmel organizasyonunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Dört yıl sonra nihayet sizinle Türkiye’de yeniden buluşmak gerçekten büyük bir mutluluktu ve son zamanlarda karşılaştığımız zorluklara rağmen kararlılığınız ve yenilenen davetiniz için müteşekkirim. Bu toplantının gerçek bir başarı olduğuna inanıyorum. AB ile Türkiye arasında karşılıklı anlayışa katkıda bulunan açık ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu başarılı toplantı, gerilimlerin ve hassas konuların aşılmasında diyaloğun ne kadar önemli olduğunun altını çizmek ve yerel ve bölgesel yönetimlerin işbirliği için köprüler kurmadaki kritik rolünü vurgulamak için önemli bir fırsattı. Bu toplantı aynı zamanda bize, AB ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin temel yetkinlikleri olan iklim değişikliğiyle mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma hedefimiz yolunda, dirençli yerel toplulukların nasıl inşa edileceğine dair görüş alışverişinde bulunma fırsatı da verdi. Gelecekte sizlerle tekrar çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Saygılarımla."

Teşekkür mektubuna duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Palancıoğlu da, Avrupa Konseyi’nin bir toplantısını Kayseri’de yapmaktan gurur duyduklarını ve Kayseri’nin tanıtımına destek olan bu organizasyonu hayata geçirdiği için mutlu olduklarını söyledi.

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İHA

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